Модель Оксана Самойлова довела маленького сына до слез

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова довела до слез своего трехлетнего сына Давида, о чем рассказала в своих социальных сетях.
Несмотря на плотный график, Оксана Самойлова старается проводить с детьми максимально много времени. Не так давно они с дочерью Майей устроили импровизированную свадьбу, где Мая выступила в роли невесты, а женихом была большая плюшевая игрушка.
Оксана рассказала в личном блоге, что после этого торжества ее сын Давид спросил, когда будет его свадьба. Однако звезда ответила, что не скоро. Давид сообщил, что женится на маме, а когда Самойлова отказала, расплакался.
Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова улетела в Милан без мужа и маленьких детей.