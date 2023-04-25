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Модель Оксана Самойлова довела маленького сына до слез

Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова довела маленького сына до слез

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова довела до слез своего трехлетнего сына Давида, о чем рассказала в своих социальных сетях.

Несмотря на плотный график, Оксана Самойлова старается проводить с детьми максимально много времени. Не так давно они с дочерью Майей устроили импровизированную свадьбу, где Мая выступила в роли невесты, а женихом была большая плюшевая игрушка.

Оксана рассказала в личном блоге, что после этого торжества ее сын Давид спросил, когда будет его свадьба. Однако звезда ответила, что не скоро. Давид сообщил, что женится на маме, а когда Самойлова отказала, расплакался.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова улетела в Милан без мужа и маленьких детей.
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