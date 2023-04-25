Il Messaggero: западные страны убеждены в том, что Украина должна пойти на длительное перемирие

Обозреватель Кристиана Мангани в газете Il Messaggero сообщила, что западные страны все больше убеждены в том, что Украина должна пойти на длительное перемирие или прекращение огня в ожидании мирного соглашения.
В статье подчеркивается, что украинская сторона будет вынуждена временно отказаться от планов по восстановлению территорий.
По мнению автора, прекращение военных действий остановило бы дальнейшие потери сторон конфликта, а также смягчило бы энергетический, экономический и продовольственные кризисы. Вместе с этим уменьшило бы риск ядерной эскалации России и НАТО.
Также Мангани добавила, что вступление Украины в ЕС будет прекращено. Присоединиться к Североатлантическому альянсу для Киева будет еще сложнее.
Автор считает, что мирный исход в этом случае не является единственно возможным.
«В теории обе стороны могли бы еще одержать решающую победу. Но гораздо более вероятно, что в отсутствие соглашения кровопролитный, дорогостоящий вялотекущий конфликт растянется на года», — высказалась Кристиана Мангани.
Ранее сообщалось, что в оставленных у посольства России в США чемоданах взрывчатки не обнаружили.