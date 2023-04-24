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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: Совбез ООН показал, кто настроен конструктивно, а кто может устроить балаган

Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: Совбез ООН показал, кто настроен конструктивно, а кто может устроить балаган

Заседание Совета безопасности под председательством главы МИД России Сергея Лаврова демонстрирует, какие государства настроены на конструктивный диалог, а кто может устроить балаган, заявила российский дипломат Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

«Всем стало все понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить, уже даже не шоу, а балаган», — прокомментировала заседание Совбеза ООН Мария Захарова.

Также она отметила, что определенные настроения можно отслеживать по качеству выступлений.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что убийство военного корреспондента Владлена Татарского обсудят в Совбезе ООН в апреле.
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