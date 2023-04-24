Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об отсутствии прогресса со стороны ООН в реализации зерновой сделки

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал диалог с генсеком ООН Антониу Гетеррешем о зерновой сделке и сообщил, что РФ изучит письмо, переданное генсеком президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.
«Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен», — заявил Лавров.
Министр иностранных дел России отметил, что не видит желания запада выполнить необходимые условия для успешной реализации черноморской зерновой инициативы.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ООН угрожает глобальным амбициям США.