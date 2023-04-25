Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Швейцария отреагировала на предложение о переносе штаб-квартиры ООН в нейтральное место

Политика
Швейцария отреагировала на предложение о переносе штаб-квартиры ООН в нейтральное место

Представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти ответил, что для принятия таких решений необходимо тщательно подумать о его эффективности.

«Вместо Нью-Йорка Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в "более нейтральной точке", например, в Вене, где находится Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), или Женеве, где располагается Управление верховного комиссара ООН по правам человека», — заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев

В апреле Россия является Председателем Союза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не дал ответ на вопрос о зерновой сделке.
штаб-квартира сергей лавров оон
Военкоры ФАН