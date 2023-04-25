Швейцария отреагировала на предложение о переносе штаб-квартиры ООН в нейтральное место

Представитель департамента МИД Швейцарии Паола Черезетти ответил, что для принятия таких решений необходимо тщательно подумать о его эффективности.
«Вместо Нью-Йорка Москва предпочла бы видеть штаб-квартиру ООН в "более нейтральной точке", например, в Вене, где находится Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), или Женеве, где располагается Управление верховного комиссара ООН по правам человека», — заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев
В апреле Россия является Председателем Союза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности.
Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не дал ответ на вопрос о зерновой сделке.