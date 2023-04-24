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Генсек ООН Антониу Гутерриш передал письмо с предложением по зерновой сделке президенту РФ Владимиру Путину

Экономика
Генсек ООН Антониу Гутерриш передал письмо с предложением по зерновой сделке президенту РФ Владимиру Путину

Генсек ООН передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки, передает ТАСС.

Аналогичные письма с предложениями были направлены Украине и Турции.

«Это предложения по поводу улучшения, расширения и продления черноморской зерновой инициативы с учетом позиций, недавно высказанных сторонами, и угроз для мировой продовольственной безопасности», — указали в офисе Гутерриша.

Генсек ОНН также принял во внимание озабоченности РФ по поводу экспорта продовольствия и удобрений.

Стороны также обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Афганистане и Сирии.

Антониу Гутерриш проинформировал Лаврова об усилиях ООН насчет получения виз для представителей России.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров призвал журналистов правдиво освещать происходящее на заседании СБ ООН.
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