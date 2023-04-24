Российский МИД назвал муниципальные выборы на севере Косово пародией на демократический процесс

Министерство иностранных дел России охарактеризовал выборы на севере Косово пародией на демократию. Сербы прошедшие выборы бойкотировали, сообщает РИА Новости.
«Временные органы самоуправления в Приштине продолжают накалять обстановку в Косово, целенаправленно заводить диалог с Белградом в глухой тупик. Под удар снова поставлено коренное сербское население, его основные права и свободы. Очередным доказательством пренебрежения стало проведение 23 апреля в населенной сербами северной части автономного края так называемых муниципальных выборов», — говорится на официальном сайте МИД России.
Сообщается, что несмотря на бойкот большинства сербов голосование под давлением западников состоялось.
«Итог предсказуем: сербы эту пародию на демократический процесс единодушно бойкотировали», — отметили в министерстве.
Проголосовать имели право 45 тыс. человек. Власти установили менее двух десятков металлических урн для голосования. За процессом голосования следили более 350 наблюдателей от разных политических движений, иностранных посольств и миссий, СМИ, НПО.
Явка на выборах составила 3,47%, из числа проголосовавших всего 13 — сербы.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что низкая явка на севере края показала, что сербы хотят диалога и требуют от западных сил уважения и конструктивного подхода к решению проблемы Косово и Метохии.
Ранее сообщалось, что Сербия возлагает надежды на сохранение позиции России относительно непризнания независимости Косова.