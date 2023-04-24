Нынешний президент США Джо Байден дал обещание в скором времени выдвинуться кандидатом на выборы-2024

Президент США Джо Байден дал обещание «в скором времени» официально объявить об участии на президентских выборах, которые должны пройти в следующем году. Об этом пишет РИА Новости.
«Я говорил, что планирую участвовать. Вы узнаете очень скоро», — заявил после мероприятия в Белом доме лидер государства.
По предположениям американских СМИ, официальное объявление об участии в выборах президента в 2024 году будет озвучено 25 апреля, в точности через 4 года после предыдущего объявления об участии в выборах, которые прошли в 2020 году.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что слова Байдена о разрушенной экономике России — ложь.