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Белый дом обеспокоен «присутствием» ЧВК «Вагнер» в Судане

Политика
Белый дом обеспокоен «присутствием» ЧВК «Вагнер» в Судане

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «глубокой озабоченности» администрации американского президента Джо Байдена деятельностью российской частной военной компании «Вагнер» в Судане, передает турецкое информационное агентство Anadolu Agency.

«Очень важно, чтобы мы не видели ее дальнейшего участия в Судане, и я знаю, что ряд стран очень озабочен этой перспективой», — цитирует агентство.

Представитель Белого дома не стал уточнять о каких действиях частного военного формирования идет речь. Тем не менее он указал, что «участие» ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона.

ЧВК отрицает присутствие своих оперативников в Судане и какую-либо причастность к военному конфликту в стране.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона вмешаться в гражданскую войну Судана.
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