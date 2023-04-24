Белый дом обеспокоен «присутствием» ЧВК «Вагнер» в Судане

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «глубокой озабоченности» администрации американского президента Джо Байдена деятельностью российской частной военной компании «Вагнер» в Судане, передает турецкое информационное агентство Anadolu Agency.
«Очень важно, чтобы мы не видели ее дальнейшего участия в Судане, и я знаю, что ряд стран очень озабочен этой перспективой», — цитирует агентство.
Представитель Белого дома не стал уточнять о каких действиях частного военного формирования идет речь. Тем не менее он указал, что «участие» ЧВК «Вагнер» вызывает беспокойство у Вашингтона.
ЧВК отрицает присутствие своих оперативников в Судане и какую-либо причастность к военному конфликту в стране.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона вмешаться в гражданскую войну Судана.