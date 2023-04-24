В США не пояснили взаимосвязь между отказом журналистам России в визах и арестом Эвана Гершковича

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не собирается комментировать возможную взаимосвязь между арестом корреспондента Эвана Гершковича и отказом в выдаче виз США журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова.
«Как вы знаете, когда дело касается визовых дел, это относится к Госдепартаменту (США — ред.), который по закону несет ответственность за рассмотрение таких обращений и ответы на них. Мне бы не подобало комментировать это», — ответил на вопрос Джейк Салливан.
Так Салливан ответил на вопрос, является ли отказ в визах российским журналистам ответом американского правительства на арест Гершковича, которого обвиили в шпионаже.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне перекрыли дорогу к посольству РФ из-за двух «подозрительных чемоданов».