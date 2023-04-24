В США не пояснили взаимосвязь между отказом журналистам России в визах и арестом Эвана Гершковича

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не собирается комментировать возможную взаимосвязь между арестом корреспондента Эвана Гершковича и отказом в выдаче виз США журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова.