«Я подумаю по поводу его опасений»: Пригожин иронично отреагировал на слова Блинкена о ЧВК «Вагнер» в Судане

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил «глубокую озабоченность деятельностью» ЧВК «Вагнер» в Судане. Его слова прокомментировал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Запрос предпринимателю адресовала редакция издания «Правда.ру». Евгений Пригожин заметил, что очень внимательно изучил заявление администрации президента США Джо Байдена.
«Единственное, чего я все-таки не понял: господина Блинкена пугает, что в Судане война, и там до сих пор не появилась ЧВК "Вагнер"? Я подумаю по поводу его опасений, и если суданский народ обратится, безусловно, отправлю в Судан миротворческую миссию ЧВК "Вагнер", – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Он добавил, что на данный момент «музыканты» не работают в Судане. В случае, если бы бойцы были в зоне кризиса, то он в принципе бы не начался. По словам Пригожина, отличительная особенность ЧВК «Вагнер» в том, что она не начинает войны, а заканчивает их.