«Я подумаю по поводу его опасений»: Пригожин иронично отреагировал на слова Блинкена о ЧВК «Вагнер» в Судане

Он добавил, что на данный момент «музыканты» не работают в Судане. В случае, если бы бойцы были в зоне кризиса, то он в принципе бы не начался. По словам Пригожина, отличительная особенность ЧВК «Вагнер» в том, что она не начинает войны, а заканчивает их.