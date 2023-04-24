Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку законопроектам рабочей группы по вопросам СВО

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что законопроекты рабочей группы по вопросам специальной военной операции очень важные и российский президент их полностью поддерживает, сообщает РИА Новости.
Ранее рабочей группой по вопросам СВО было предложено установить 1 июля Днем ветерана боевых действий. Эта инициатива тоже вошла в доклад президенту России Владимиру Путину.
По словам Дмитрия Пескова, сейчас продвигают целый ряд законопроектов в Думе.
«Сейчас то, что он (руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак — ред.) говорил — что сейчас идет целый ряд законопроектов в Думе, — это очень важно, очень важная наработка его рабочей группы. И, конечно, президент это полностью поддерживает», — сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина журналистам.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину внезапной проверки Тихоокеанского флота.