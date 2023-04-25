Телеведущая Виктория Боня показала результат своей первой пластической операции

43-летняя телеведущая Виктория Боня впервые в жизни обратилась к услугам пластического хирурга.
Виктория записала видео в своем личном блоге после операции. Звезда рассказала, что даже в бинтах, которые защищали лицо, ее узнавали на улицах Дубая, где она сейчас проживает с дочерью.
Позже Виктория Боня показала результат операции в своих социальных сетях: она стала похожа на Анджелину Джоли.
Ранее сообщалось, что телеведущая Виктория Боня впервые за долгое время откровенно пообщалась с бывшим мужем.