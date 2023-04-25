Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Телеведущая Виктория Боня показала результат своей первой пластической операции

Шоу-бизнес
Телеведущая Виктория Боня показала результат своей первой пластической операции

43-летняя телеведущая Виктория Боня впервые в жизни обратилась к услугам пластического хирурга.

Виктория записала видео в своем личном блоге после операции. Звезда рассказала, что даже в бинтах, которые защищали лицо, ее узнавали на улицах Дубая, где она сейчас проживает с дочерью.

Позже Виктория Боня показала результат операции в своих социальных сетях: она стала похожа на Анджелину Джоли.

Ранее сообщалось, что телеведущая Виктория Боня впервые за долгое время откровенно пообщалась с бывшим мужем.
виктория боня операция пластика
Военкоры ФАН