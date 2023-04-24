Москвичи наденут футболки с фотографиями героев ВОВ и СВО во время шествия «Бессмертного полка»

Чтобы присоединиться к акции необходимо напечатать на футболке портрет героя Великой Отечественной войны или участника СВО на Украине и надеть ее 9 мая во время шествия. Распечатать фотографии в Москве можно бесплатно в офисах «Мои документы» в период с 24 апреля по 5 мая. Акция проходит при поддержке МФЦ.