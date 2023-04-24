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Москвичи наденут футболки с фотографиями героев ВОВ и СВО во время шествия «Бессмертного полка»

Общество
Москвичи наденут футболки с фотографиями героев ВОВ и СВО во время шествия «Бессмертного полка»

Молодежное крыло «Народного фронта» запустило в понедельник собственное направление — «Герои с нами» в рамках акции «Бессмертный полк». За несколько часов в Москве более 250 человек подали заявки на участие, сообщает пресс-служба движения.

«Проектом "Герои с нами" мы помогаем сохранить память и продолжаем традицию "Бессмертного полка". Мы оставили в центре самый важный момент — отмечать День Победы с фотографиями его главных героев», — рассказала представитель крыла Александра Кашурникова.

Чтобы присоединиться к акции необходимо напечатать на футболке портрет героя Великой Отечественной войны или участника СВО на Украине и надеть ее 9 мая во время шествия. Распечатать фотографии в Москве можно бесплатно в офисах «Мои документы» в период с 24 апреля по 5 мая. Акция проходит при поддержке МФЦ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ДПС не будут наказывать штрафами водителей за размещение портретов героев Великой Отечественной войны на машинах в ходе народно-патриотической акции «Бессмертный полк»
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