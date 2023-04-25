Профессор дерматологии Калифорнийского университета раскрыла причины старения кожи на шее

Длительное пребывание на солнце может привести к изменению цвета кожи и появлению солнечных пятен. Еще одним фактором, делающим шею старше, является тенденция сутулиться и смотреть вниз при использовании ноутбука или мобильного устройства. В дополнение к боли в шее и напряжению, такая поза также сминает кожу на шее и под подбородком могут появиться горизонтальные линии.