Профессор дерматологии Калифорнийского университета раскрыла причины старения кожи на шее

Кожа шеи имеет тенденцию стареть быстрее, чем в любом другом месте на теле, сообщила доктор Теодора Мауро, профессор дерматологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Неправильная осанка, недостаточный уход за кожей, пребывание на солнце и естественное ослабление мышц шеи могут привести к ускоренному старению.
Коллаген и эластин — это два белка, которые необходимы для сохранения структуры кожи в целости, сказала доктор Ома Агбай, адъюнкт-профессор дерматологии в медицинском центре Калифорнийского университета в Дэвисе. Коллаген помогает поддерживать упругость кожи, а эластин дает ей возможность восстановить свою первоначальную форму после растяжения.
Длительное пребывание на солнце может привести к изменению цвета кожи и появлению солнечных пятен. Еще одним фактором, делающим шею старше, является тенденция сутулиться и смотреть вниз при использовании ноутбука или мобильного устройства. В дополнение к боли в шее и напряжению, такая поза также сминает кожу на шее и под подбородком могут появиться горизонтальные линии.
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