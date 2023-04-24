Швейцарский журналист Роджер Кеппель назвал Москву процветающим городом

Владелец швейцарской газеты Die Weltwoche, журналист Роджер Кеппель посетил российскую столицу и поделился впечатлениями на хостинге YouTube, назвав Москву процветающим городом. Об этом пишет Lenta.ru.
Журналист заметил, что в центре столицы функционируют много ресторанов и кафе, в которые ходят много посетителей.
«Меня также заверили, что все западные товары в наличии, дефицита нет, инфляция составляет около 2,5–3%, так что экономика не в таком плачевном состоянии, как утверждают заголовки европейских газет», — добавил Кеппель.
Он считает, что западные страны ошибочно думают, что являются центром мира.
«Мир меняется, и, возможно, процветание Москвы является своего рода символом этих изменений», — рассуждает швейцарский журналист.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перенос мероприятий ООН из Нью-Йорка — это предмет дополнительного анализа.