Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Швейцарский журналист Роджер Кеппель назвал Москву процветающим городом

Общество
Швейцарский журналист Роджер Кеппель назвал Москву процветающим городом

Владелец швейцарской газеты Die Weltwoche, журналист Роджер Кеппель посетил российскую столицу и поделился впечатлениями на хостинге YouTube, назвав Москву процветающим городом. Об этом пишет Lenta.ru.

Журналист заметил, что в центре столицы функционируют много ресторанов и кафе, в которые ходят много посетителей.

«Меня также заверили, что все западные товары в наличии, дефицита нет, инфляция составляет около 2,5–3%, так что экономика не в таком плачевном состоянии, как утверждают заголовки европейских газет», — добавил Кеппель.

Он считает, что западные страны ошибочно думают, что являются центром мира.

«Мир меняется, и, возможно, процветание Москвы является своего рода символом этих изменений», — рассуждает швейцарский журналист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перенос мероприятий ООН из Нью-Йорка — это предмет дополнительного анализа.
Роджер Кеппель Die Weltwoche москва мнение
Военкоры ФАН