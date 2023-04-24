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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не дал ответ на вопрос о зерновой сделке

Политика
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не дал ответ на вопрос о зерновой сделке

Глава российского МИД Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос журналистки о том, мертва ли продуктовая сделка, передает РИА Новости.

После того как завершилась первая часть заседания Совета Безопасности ООН, где Лавров выступал сегодня в качестве председателя, российский дипломат направился на встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем. Там планируется обсудить возможность продления продуктовой сделки.

Журналист агентства Reuters задала вопрос Сергею Лаврову, мертва ли зерновая сделка. В ответ глава российского МИД лишь похвалил платье девушки.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в политике двойных стандартов.
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