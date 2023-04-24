Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не дал ответ на вопрос о зерновой сделке

После того как завершилась первая часть заседания Совета Безопасности ООН, где Лавров выступал сегодня в качестве председателя, российский дипломат направился на встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем. Там планируется обсудить возможность продления продуктовой сделки.