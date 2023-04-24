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Девять человек пострадало в результате ДТП с участием автобуса и бензовоза на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Происшествия
Девять человек пострадало в результате ДТП с участием автобуса и бензовоза на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Крупная дорожная авария случилась на трассе под Тобольском. Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом, сообщает «Звезда».

Автобус, совершавший рейс из Тобольска в Тюмень, врезался в пустой бензовоз «КамАЗ» на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Девять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. У них обнаружены травмы и ссадины.

Предварительно сообщается, что причиной ДТП стало то, что водитель пассажирского автобуса не соблюдал необходимую безопасную дистанцию.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на севере Тобольска. В результате аварии пострадали двое взрослых и 13-летняя девочка.
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