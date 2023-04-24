Девять человек пострадало в результате ДТП с участием автобуса и бензовоза на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Автобус, совершавший рейс из Тобольска в Тюмень, врезался в пустой бензовоз «КамАЗ» на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Девять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. У них обнаружены травмы и ссадины.