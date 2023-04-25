Стала известна средняя стоимость купленной в Москве «вторички»

По данным экспертов, средняя сумма за покупку однокомнатной квартиры составила 9 миллионов рублей, двухкомнатной — 13,5 миллиона рублей, трехкомнатной — 18,9 миллиона рублей. Чаще всего в марте приобретали квартиры от 15 до 30 миллионов рублей.