Стала известна средняя стоимость купленной в Москве «вторички»

В марте 2023 года средняя стоимость купленной в Старой Москве квартиры на вторичном рынке составила 13,8 млн рублей.
По данным экспертов, средняя сумма за покупку однокомнатной квартиры составила 9 миллионов рублей, двухкомнатной — 13,5 миллиона рублей, трехкомнатной — 18,9 миллиона рублей. Чаще всего в марте приобретали квартиры от 15 до 30 миллионов рублей.
«Если тезисно подвести итоги первого квартала 2023 года, то объем предложения на вторичном рынке сейчас максимальный за последние два года, цены нащупали некое плато, сделки проходят с торгом в среднем пять–семь процентов. Сложившаяся картина делает покупку квартиры на "вторичке" этой весной весьма привлекательной», — резюмировала главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова.
В апреле эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» пришли к выводу, что в столице вторичное жилье стало дешевле. Согласно их данным, по итогам марта квадратный метр потерял в цене 5,11 процента.
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