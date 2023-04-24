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В Калужской области отменили проведение салютов и массовых мероприятий в майские праздники

Общество
В Калужской области отменили проведение салютов и массовых мероприятий в майские праздники

По соображениям безопасности в Калужской области отменили проведение салютов и массовых мероприятий в майские праздники, в том числе в День Победы. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

Губернатор заявил, что рисков и вызовов больше, чем обычно. В праздничные дни в Калужской области будет усилен контроль общественного порядка.

В 2023 году несколько регионов, в частности, Курская область, Крым, Севастополь, где действует высокий уровень террористической опасности, объявили об отмене военных парадов 9 мая.
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