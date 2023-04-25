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Житель китайской провинции Цзянсу утонул во время рыбалки, получив ранение в голову из пневматического ружья

Происшествия
Житель китайской провинции Цзянсу утонул во время рыбалки, получив ранение в голову из пневматического ружья

Рыбак Ван Моуцзинь в китайской провинции Цзянсу утонул в канаве по вине охотника, принявшего его за зайца, сообщает BBC News.

Мужчина получил ранение из пневматического ружья в голову, когда он, по версии следствия, рыбачил у канавы вблизи города Ша-Цзы. Вскрытие показало, что Ван Моуцзинь умер от утопления.

Полиция задержала четырех подозреваемых охотников. Предполагается, что один из них выстрелил в рыбака, заметив движение в траве и приняв его за зайца.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга проник в квартиру нового ухажера своей бывшей жены и четыре раза выстрелил в мужчину из травматического пистолета.
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