Житель китайской провинции Цзянсу утонул во время рыбалки, получив ранение в голову из пневматического ружья

Рыбак Ван Моуцзинь в китайской провинции Цзянсу утонул в канаве по вине охотника, принявшего его за зайца, сообщает BBC News.
Мужчина получил ранение из пневматического ружья в голову, когда он, по версии следствия, рыбачил у канавы вблизи города Ша-Цзы. Вскрытие показало, что Ван Моуцзинь умер от утопления.
Полиция задержала четырех подозреваемых охотников. Предполагается, что один из них выстрелил в рыбака, заметив движение в траве и приняв его за зайца.
Ранее сообщалось, что житель Петербурга проник в квартиру нового ухажера своей бывшей жены и четыре раза выстрелил в мужчину из травматического пистолета.