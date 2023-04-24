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В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров

Происшествия
В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров

Нефтяное пятно площадью в 40 тысяч квадратных метров обнаружили в Черном море. Об этом сообщил Росприроднадзор в своем официальном Telegram-канале.

В Росприроднадзор поступила информация о загрязнении вод Черного моря нефтепродуктами. Сотрудники выехали на указанное место для проверки.

На поверхности воды обнаружили характерное радужное пятно площадью 40 тыс. кв. м. Специалисты «ЧерАзтехмордирекции» отобрали пробы на анализ.

Так же прокуратура по инициативе Росприроднадзора провела внеплановую проверку компании, которая эксплуатирует данный участок. Далее будет рассчитан ущерб.

Ранее аналитики назвали главную причину снижения цен на нефть.
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