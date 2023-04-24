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Россияне, находящиеся в Германии, начали опасаться проблем с шенгенскими визами после высылки дипломатов

Общество
Россияне, находящиеся в Германии, начали опасаться проблем с шенгенскими визами после высылки дипломатов

С 2023 года гражданам России выдано около 5 тысяч немецких виз, что в сравнении с предыдущими годами является очень мало, пишет TourDom.

Россияне предполагают, что после взаимной высылки дипломатов из ФРГ и России, получить шенгенскую визу будет крайне трудно.

«В последние полгода дипмиссия ФРГ все чаще выдавала отказы, нежели визы. А теперь вынос и компостирование мозга в два раза увеличатся», — пишут читатели издания.

Однако, некоторые отечественные туристы стараются сохранить хороший настрой. Например, в отличие от Финляндии, Германия продолжает все еще принимать документы на получение визы.

Издание отмечает, что в настоящее время визы в Германию получают под даты поездки для обучения, деловых поездок, встречи с родственниками.

Ранее политолог-германист объяснил высылку российских дипломатов.
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