Россияне, находящиеся в Германии, начали опасаться проблем с шенгенскими визами после высылки дипломатов

С 2023 года гражданам России выдано около 5 тысяч немецких виз, что в сравнении с предыдущими годами является очень мало, пишет TourDom.
Россияне предполагают, что после взаимной высылки дипломатов из ФРГ и России, получить шенгенскую визу будет крайне трудно.
«В последние полгода дипмиссия ФРГ все чаще выдавала отказы, нежели визы. А теперь вынос и компостирование мозга в два раза увеличатся», — пишут читатели издания.
Однако, некоторые отечественные туристы стараются сохранить хороший настрой. Например, в отличие от Финляндии, Германия продолжает все еще принимать документы на получение визы.
Издание отмечает, что в настоящее время визы в Германию получают под даты поездки для обучения, деловых поездок, встречи с родственниками.
Ранее политолог-германист объяснил высылку российских дипломатов.