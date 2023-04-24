Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: перенос мероприятий ООН из Нью-Йорка — это предмет дополнительного анализа

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства в сжатые сроки. Он рассказал, что планы по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии не потребуют пересмотра самой ядерной доктрины РФ.