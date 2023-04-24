Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: перенос мероприятий ООН из Нью-Йорка — это предмет дополнительного анализа

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков высказался о переносе мероприятий по линии ООН из Нью-Йорка, сообщает РИА Новости.
По мнению Пескова, подобное решение является предметом анализа.
«Это уже предмет дополнительных раздумий, дополнительного анализа», — отметил пресс-секретарь российского президента.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства в сжатые сроки. Он рассказал, что планы по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии не потребуют пересмотра самой ядерной доктрины РФ.