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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: перенос мероприятий ООН из Нью-Йорка — это предмет дополнительного анализа

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: перенос мероприятий ООН из Нью-Йорка — это предмет дополнительного анализа

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков высказался о переносе мероприятий по линии ООН из Нью-Йорка, сообщает РИА Новости.

По мнению Пескова, подобное решение является предметом анализа.

«Это уже предмет дополнительных раздумий, дополнительного анализа», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства в сжатые сроки. Он рассказал, что планы по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии не потребуют пересмотра самой ядерной доктрины РФ.
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