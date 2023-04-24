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Виновного в отравлении 30 человек и серии грабежей на Хохловской площади в Москве приговорили к 15 годам тюрьмы

Происшествия
Виновного в отравлении 30 человек и серии грабежей на Хохловской площади в Москве приговорили к 15 годам тюрьмы

Уроженца Кабардино-Балкарской республики Мурата С. приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Басманный суд Москвы в понедельник осудил мужчину по делу о серии отправлений с целью хищения имущества, сообщает столичная прокуратура.

По версии следствия, от рук отравителя пострадало 30 человек. Он находил нетрезвых жертв и, войдя к ним в доверие, добавлял в напитки вещества, вызывающие угнетающее воздействие на центральную нервную систему. После употребления веществ жертва теряла сознание, а Мурат похищал ценные вещи и деньги у потерпевших.

Мужчину осудили по статьям о разбое с причинением вреда здоровью и хищении денег.

Ранее сообщалось, что житель Симферополя осужден на 4,5 года за участие в незаконном вооруженном формировании.
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