Учебник истории с разделом про специальную военную операцию на украинской территории разработали в России. Соответствующей информацией поделились в Министерстве просвещения государства.
Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Подробности озвучил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе своей речи на просветительском марафоне «Знание». Новый учебник будет введен в обязательную школьную программу я с 2024-2025 учебного года, добавил он.
«Я в руках держу учебник 11-го класса, базовый уровень. Учебник получился очень интересный», — пояснил министр.
В 2022 году в российских школах было введен урок «Разговоры о важном». Занятие проходит по понедельникам: обычно нам нем учащимся рассказывают об СВО.