Учебник истории с разделом про спецоперацию разработали в России

Об этом стало известно 24 апреля, в понедельник. Подробности озвучил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе своей речи на просветительском марафоне «Знание». Новый учебник будет введен в обязательную школьную программу я с 2024-2025 учебного года, добавил он.