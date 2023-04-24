«Воспитательный процесс явно запущен»: бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев об Артеме Дзюбе

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев выразил свое мнение об игроке столичного «Локомотива» Артеме Дзюбе, информирует Legalbet.
Игнатьев осудил форварда «Локомотива» за то, что тот участвует в шоу, в которых присутствует нецензурная лексика. По мнению тренера, это показывает уровень его интеллекта и культуры.
«Воспитательный процесс явно запущен. У людей моего поколения от такого уши заворачиваются, стыдно от всего этого», — заявил Игнатьев.
Вчера, 23 апреля, «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА. Матч прошел в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и закончился со счетом 1:1. Дзюба в игре результативностью не отличился.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Спартака» Джикия помог игроку «Краснодара» Боржесу, потерявшему сознание после столкновения.