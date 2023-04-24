Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Телеканал CNN внезапно уволил популярного ведущего Дона Лемона после 17 лет работы

Политика
Телеканал CNN внезапно уволил популярного ведущего Дона Лемона после 17 лет работы

Руководство американского телеканала CNN неожиданно уволило популярного ведущего Дона Лемона после 17 лет профессиональной деятельности. Соответствующей информацией журналист поделился на своей странице в социальной сети Twitter.

Об этом стало известно 24 апреля. Лемон стал вторым известным телеведущим из Соединенных Штатов Америки, который потерял занимаемую должность в понедельник.

«Мой агент сегодня утром проинформировал меня, что меня уволили с CNN. <...> После 17 лет работы на CNN я бы ожидал, что у кого-то в руководстве хватит порядочности, чтобы мне прямо об этом сообщить», — написал он.

Ранее стало известно об уходе с консервативно-республиканского телеканала Fox News ведущего вечерней новостной передачи Такера Карлсона.
телеканал CNN cnn США
Военкоры ФАН