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Белый дом: США готовы к переговорам с Северной Кореей в любое время

Политика
Белый дом: США готовы к переговорам с Северной Кореей в любое время

США готовы начать переговоры с Северной Кореей в любом месте и в любое время. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вашингтон готов встретиться с Пхеньяном для разрешения серьезных проблем. Кроме того, США заявили, что их коридоры для оказания гуманитарной помощи открыты для Северной Кореи.

«И мы открыты возможности оказать гуманитарную помощи с соответствующими гарантиями, чтобы помочь народу КНДР», — сказал Салливан.

Ранее власти США ввели санкции против командиров КСИР и северокорейских хакеров. Всего под рестрикции попали шесть граждан Ирана и три лица, находящихся на территории Китая и якобы связанные с КНДР.
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