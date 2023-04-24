Flydubai: самолет авиакомпании столкнулся с птицей при взлете в Катманду

Самолет авиакомпании Flydubai при взлете в Катманду столкнулся с птицей. Об этом сообщили в пресс-службе компании Flydubai.
В понедельник на воздушном судне произошло возгорание. Выяснилось, что самолет столкнулся с птицей. Официальный представитель перевозчика отметил, что лайнер планирует продолжить полет сразу же после «выполнения стандартной процедуры».
«После выполнения стандартной процедуры самолет продолжит полет в Дубай в обычном режиме и приземлится в 00:14 по местному времени (23:14 мск - прим. ТАСС)» – информирует представитель авиакомпании на своей странице в Twitter.
Ранее орнитологи дали советы по оказанию помощи попавшим в беду птицам.