Диетолог Игнатикова посоветовала не есть спаржу людям с заболеваниями ЖКТ

Добавление молодых побегов спаржи в рацион может благотворно отразиться на здоровье. Однако этот продукт полезен не для всех, предупредила диетолог Елена Игнатикова.
Спаржа богата витаминами, фолиевой кислотой и клетчаткой. Благодаря набору микроэлементов ее употребление позволяет укрепить иммунитет и улучшить состояние эпителия.
Считается, что сезон спаржи идет с апреля по май. Но весенний деликатес рекомендуется добавлять в рацион с осторожностью. Особенно это касается людей, у которых диагностированы заболевания ЖКТ. Причиной тому является риск возникновения болей и спазмов.
«Людям, которые страдают синдромом раздраженного кишечника или какими-то воспалительными заболеваниями кишечника — это может быть язвенный колит, болезнь Крона — такой продукт не стоит включать в рацион», — цитирует Игнатикову радио Sputnik.
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