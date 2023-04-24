Диетолог Игнатикова посоветовала не есть спаржу людям с заболеваниями ЖКТ

Считается, что сезон спаржи идет с апреля по май. Но весенний деликатес рекомендуется добавлять в рацион с осторожностью. Особенно это касается людей, у которых диагностированы заболевания ЖКТ. Причиной тому является риск возникновения болей и спазмов.