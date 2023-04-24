Ситуация в Бахмуте: подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои к западу от железной дороги

С юга также идет активное продвижение ЧВК «Вагнер». Район Водоканал практически полностью перешел под контроль «музыкантов», которые встали на рубеж по улице Лесная. Продолжаются ожесточенные бои в районе Самолет, где комплекс многоэтажных зданий между улицами Чайковского и Корсунского ВСУ превратили в мощный укрепрайон, аналогичный тому, что был на улице Пушкина. Там были вырыты ходы сообщения, а сами дома стали опорными пунктами с долговременными огневыми позициями, позициями снайперов и корректировщиков. Штурм осложняется еще и близостью района к логистическим путям противника, по которым из Константиновки и Часов Яра перебрасывается личный состав и техника.