Ситуация в Бахмуте: подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои к западу от железной дороги

Подразделения ЧВК «Вагнер» перешли железную дорогу в Бахмуте и продолжают двигаться на всех направлениях. Актуальной картой обстановки в городе поделился военный корреспондент Александр Симонов.
Согласно опубликованной в Telegram-канале «Позывной Брюс» карте, подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают уверенно продвигаться на всех направлениях в Бахмуте. Главные успехи произошли в окрестностях железнодорожной станции «Бахмут-2», которой ранее овладели «музыканты». Основная сложность здесь была не только в больших открытых площадях, характерных для подобных объектов: длинные железнодорожные пути хорошо простреливаются вдоль и поперек с других опорных пунктов противника.
Однако подразделения ЧВК «Вагнер» не только успешно овладели станцией, но и перешли через жд-дорогу. За последние несколько дней были взяты комплекс многоэтажных зданий на улице Пушкина, который был превращен мощный укрепрайон ВСУ, элеватор с прилегающей территорией и здание СИЗО. Таким образом, линия боевого соприкосновения переместилась к улице Полевой.
На северо-востоке Бахмута тоже существенное продвижение подразделений ЧВК «Вагнер». Музыканты, можно сказать, полностью овладели районом Поселок и продолжают продвижение в сторону района Забольница. На момент публикации «вагнеровцы» заняли рубеж вдоль улицы Крайняя, в западной части продвинувшись дальне вдоль улицы Победы. Таким образом, подразделения «Оркестра» вышли к территории бывшей воинской части.
С юга также идет активное продвижение ЧВК «Вагнер». Район Водоканал практически полностью перешел под контроль «музыкантов», которые встали на рубеж по улице Лесная. Продолжаются ожесточенные бои в районе Самолет, где комплекс многоэтажных зданий между улицами Чайковского и Корсунского ВСУ превратили в мощный укрепрайон, аналогичный тому, что был на улице Пушкина. Там были вырыты ходы сообщения, а сами дома стали опорными пунктами с долговременными огневыми позициями, позициями снайперов и корректировщиков. Штурм осложняется еще и близостью района к логистическим путям противника, по которым из Константиновки и Часов Яра перебрасывается личный состав и техника.
Цель операции в Бахмуте не освобождение города как такового, поскольку он не имеет стратегического значения ни для одной из сторон. Главная задача «Бахмутской мясорубки» по-прежнему заключается в сковывании и уничтожении живой силы противника. Удержание оставшихся под контролем ВСУ районов города обходится Киеву колоссальными потерями. Однако военно-политическое руководство само сделало себя заложником ситуации, сделав из Бахмута сакральную «крепость», которую не может оставить просто так.