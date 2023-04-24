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Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем

Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем

Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке. Фотографию с места встречи публикует официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров выступил в рамках заседания СБ ООН на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН». Мероприятие в Нью-Йорке прошло под председательством министра.

Лавров на заседании указал на необходимость расширения членов организации. По его словам, в Совбезе должны войти представители азиатских и африканских государств.

Ранее Гутерреш призвал к точному выполнению условий зерновой сделки. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета безопасности ООН.
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