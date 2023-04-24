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Защитник «Спартака» Джикия помог игроку «Краснодара» Боржесу, потерявшему сознание после столкновения

Спорт
Защитник «Спартака» Джикия помог игроку «Краснодара» Боржесу, потерявшему сознание после столкновения

Капитан московского клуба «Спартак» Георгий Джикия оказал первую помощь игроку команды «Краснодар» Кади Боржесу, потерявшему сознание во время игры. Инцидент произошел в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

Во время первого тайма между футболистами произошло столкновение — защитник «красно-белых» попал плечом в висок соперника. После этого хавбек повалился на землю в бессознательном состоянии.

Однако подопечный тренера Гильермо Абаскаля быстро среагировал и вытащил представителю «быков» язык. Это позволило предотвратить более серьезные последствия произошедшего для Боржеса.

На 51-й первой минуте встречи травмированного спортсмена унесли в подтрибунное помещение. В настоящее время игра продолжается — к середине второго тайма счет стал 3:2 в пользу «Спартака».

Ранее сообщалось о желании лондонского клуба «Челси» подписать 31-летнего нападающего Неймара. Ожидается, что атлет покинет парижскую команду «ПСЖ» в предстоящее трансферное окно.
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