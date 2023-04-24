Итальянцы собирают подписи за отмену военной помощи Украине

Так он заявил в понедельник, 24 апреля, в ходе разговора с корреспондентом РИА Новости. На сбор подписей граждан у организаторов есть 90 дней, подчеркнул он. За этот период необходимо собрать как минимум 500 тысяч согласий, добавил Маструццо.