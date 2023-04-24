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Итальянцы собирают подписи за отмену военной помощи Украине

Политика
Итальянцы собирают подписи за отмену военной помощи Украине

Более 15 тысяч граждан Италии выступают за отмену военной помощи киевскому режиму. Соответствующей информацией поделился представитель организационного комитета Джузеппе Маструццо.

Так он заявил в понедельник, 24 апреля, в ходе разговора с корреспондентом РИА Новости. На сбор подписей граждан у организаторов есть 90 дней, подчеркнул он. За этот период необходимо собрать как минимум 500 тысяч согласий, добавил Маструццо.

«По скромным подсчетам, за два дня мы собрали 15 тысяч человек, это значит, что мы идем по графику», — указал он.

Прежде министр иностранных дел Италии обратился к Европейскому союзу с призывом оказать материальную поддержку Тунису.
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