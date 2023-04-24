Представитель МИД Мария Захарова: некоторые страны устроили из заседания Совета Безопасности ООН балаган

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила журналистам, что некоторые страны были не настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, они превратили заседание Совета Безопасности ООН в балаган.
«Всем стало понятно, что есть страны, которые настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а есть те, кто из чего угодно могут устроить, уже даже не шоу, а балаган», — резюмировала Захарова.
Она также отметила, что это можно отследить по качеству выступлений.
Ранее Мария Захарова раскритиковала недопуск российских журналистов в штаб-квартиру ООН.