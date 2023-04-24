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Экономист Хазин: необходимо радикально изменить всю мировую финансовую систему

Экономика
Экономист Хазин: необходимо радикально изменить всю мировую финансовую систему

Экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik заявил, что странам необходимо отказаться от доллара в международных расчетах.

Хазин уверен, что уход от доллара — это объективная необходимость, чтобы полностью изменить финансовую систему. Ведь в нынешней ситуации вся мировая экономика крутится вокруг американской валюты.

Однако желание стран перейти во взаиморасчетах на национальные валюты и отказаться от доллара прогнозировалось еще десятилетия назад. Экономист считает, что деньги в финансовой системе играют роль, сравнимую с топливом для автомобильного двигателя. Лишь нововведения смогут развивать и совершенствовать современную экономику.

Ранее сообщалось, что экс-министр финансов России Михаил Задорнов озвучил пять главных причин будущего мирового кризиса.
финансовая система экономика доллар
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