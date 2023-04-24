Экономист Хазин: необходимо радикально изменить всю мировую финансовую систему

Однако желание стран перейти во взаиморасчетах на национальные валюты и отказаться от доллара прогнозировалось еще десятилетия назад. Экономист считает, что деньги в финансовой системе играют роль, сравнимую с топливом для автомобильного двигателя. Лишь нововведения смогут развивать и совершенствовать современную экономику.