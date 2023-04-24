Экономист Хазин: необходимо радикально изменить всю мировую финансовую систему

Экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik заявил, что странам необходимо отказаться от доллара в международных расчетах.
Хазин уверен, что уход от доллара — это объективная необходимость, чтобы полностью изменить финансовую систему. Ведь в нынешней ситуации вся мировая экономика крутится вокруг американской валюты.
Однако желание стран перейти во взаиморасчетах на национальные валюты и отказаться от доллара прогнозировалось еще десятилетия назад. Экономист считает, что деньги в финансовой системе играют роль, сравнимую с топливом для автомобильного двигателя. Лишь нововведения смогут развивать и совершенствовать современную экономику.
Ранее сообщалось, что экс-министр финансов России Михаил Задорнов озвучил пять главных причин будущего мирового кризиса.