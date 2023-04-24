Иван Ургант не решился сделать кавер на песню Аллы Пугачевой без ее одобрения

Телеведущий Иван Ургант заморочился и позвонил Алле Пугачевой ради одобрения кавера на ее песню
Телеведущий Иван Ургант заморочился и позвонил Примадонне в Израиль, чтобы та одобрила кавер на ее песню. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
Иван Ургант признался, что в качестве сюрприза на день рождения Аллы Пугачевой хотел сделать кавер на ее песню «Я не могу без тебя». Однако без разрешения не мог использовать этот хит. Тогда комик решился позвонить Примадонне в Израиль.
«Пугачевой позвонил и сказал такую идиотскую фразу: «Алла Борисовна, хочу сделать завтра вам сюрприз, хочу вас об этом предупредить». Она в суть вникать не стала, однако ответила, что очень любит эту песню"», – вспоминает Иван.
Пугачева, конечно, дала «добро». Однако интересно, что еще до звонка певице Ургант успел получить одобрение и от автора текста, композитора Юрия Чернавского.
Ранее Ургант опубликовал анонс своего выступления на фестивале «Би-2» в Турции.