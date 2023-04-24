Иван Ургант не решился сделать кавер на песню Аллы Пугачевой без ее одобрения

Иван Ургант признался, что в качестве сюрприза на день рождения Аллы Пугачевой хотел сделать кавер на ее песню «Я не могу без тебя». Однако без разрешения не мог использовать этот хит. Тогда комик решился позвонить Примадонне в Израиль.