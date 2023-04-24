Ничего не мешает ВС РФ уже сейчас идти на Славянск и Краматорск — Пригожин

Российские войска уже сейчас могут пойти на Славянск и Краматорск, поскольку ЧВК «Вагнер» полностью сковывает противника в Бахмуте, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин до этого сообщил, что следующей целью ВС РФ после взятия Бахмута могут стать Славянск и Краматорск. Издание «Вечерний курьер» попросило бизнесмена прокомментировать эту информацию.
По словам Пригожина, войска могут выдвинуться в направлении указанных населенных пунктов уже сейчас, поскольку бойцы ЧВК «Вагнер» сковали украинских боевиков в Бахмуте.
«Ничего не мешает войскам уже сейчас идти на Славянск и Краматорск. Группировка ЧВК «Вагнер» полностью сковывает противника на Бахмуте и самостоятельно на Славянск — Краматорск не пойдет, поэтому милости просим, оперативный простор полностью открыт», — подчеркнул основатель «оркестра».
Пригожин ранее заявил, что основной задачей ЧВК «Вагнер» является «перемалывание» украинской армии в Бахмуте. По его словам, это необходимо для того, чтобы не дать ВСУ собраться в контрнаступление.