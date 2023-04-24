TT: 200 украинских военных пройдут подготовку в Норвегии

Согласно сообщению агентства, 100 бойцов ВСУ уже прибыли в расположение части для дальнейшего прохождения обучения. На данные мероприятия были направленны 55 командиров и инструкторов. Отмечается, что после того, как прибывшие военнослужащие закончат подготовку, прибудет вторая партия из 100 военнослужащих.