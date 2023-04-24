TT: 200 украинских военных пройдут подготовку в Норвегии

Норвегия проведет четырехнедельную подготовку не менее чем 200 бойцов ВСУ в провинции Трёнделаг. Об этом сообщило агентство TT.
Согласно сообщению агентства, 100 бойцов ВСУ уже прибыли в расположение части для дальнейшего прохождения обучения. На данные мероприятия были направленны 55 командиров и инструкторов. Отмечается, что после того, как прибывшие военнослужащие закончат подготовку, прибудет вторая партия из 100 военнослужащих.
«Наконец-то мы можем реализовать планы, которые начали разрабатывать прошлым летом. Тогда мы получили запрос, сможем ли мы сделать это. Мы быстро ответили, что да, сможем», — сообщил полковник Енса Кристиана Юнге в общении с агентством.
Курс подготовки получил название «Операция Гунгнир». Обучение должно продлится все лето и часть осени.
Ранее издание Telegraaf сообщило, что Нидерланды тайно обучали бойцов ВСУ использованию систем ПВО Patriot. Информация о данных мероприятиях не распространялась из соображений безопасности.