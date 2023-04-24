Жители Уэльса стали жертвами стада одичавших кашемировых козлов

Несмотря на сложную ситуацию, администрация города и полиция не могут избавиться от парнокопытных. Проблема заключается в том, что эти животные дикие, следственно, контроль за стадом не входит в их полномочия. Также защита собственности горожан не входит в список их обязанностей.