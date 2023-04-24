Жители Уэльса стали жертвами стада одичавших кашемировых козлов

Одичавшие кашемировые козы напали на приморский город в Уэльсе. Об этом сообщило издание Daily Mirror. Они зашли в город стадом.
Как отмечает источник, в городе Лландидно животные устроили террор. Они стали забредать в дома и сады. В результате таких «визитов» многие горожане лишились растений, цветов и живых изгородей. Помимо этого, некоторые особи дрались на автопарковках и забредали в автомастерские, местные отели.
Несмотря на сложную ситуацию, администрация города и полиция не могут избавиться от парнокопытных. Проблема заключается в том, что эти животные дикие, следственно, контроль за стадом не входит в их полномочия. Также защита собственности горожан не входит в список их обязанностей.
Ранее об агрессии диких животных сообщал травматолог детской больницы Тулы Андрей Снытин. Он подчеркивал, что с наступлением теплой погоды обитатели улиц стали чаще нападать на жителей города.