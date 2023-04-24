В Киеве опровергли сообщение о планах ВСУ ударить по Москве в годовщину СВО

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг информацию о планах киевского режима нанести удар по Москве в годовщину начала специальной военной операции.
Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Twitter в понедельник, 24 апреля.
«Подобные публикации <...> выполняют только одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, как будто Украина неразумная, инфантильная и импульсивная страна», — заявил Подоляк.
В настоящий момент Украине необходимо получить ракеты большой дальности и различные типы самолетов для борьбы с российской армией, напомнил он.