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В Киеве опровергли сообщение о планах ВСУ ударить по Москве в годовщину СВО

Политика
В Киеве опровергли сообщение о планах ВСУ ударить по Москве в годовщину СВО

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг информацию о планах киевского режима нанести удар по Москве в годовщину начала специальной военной операции.

Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Twitter в понедельник, 24 апреля.

«Подобные публикации <...> выполняют только одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, как будто Украина неразумная, инфантильная и импульсивная страна», — заявил Подоляк.

В настоящий момент Украине необходимо получить ракеты большой дальности и различные типы самолетов для борьбы с российской армией, напомнил он.
подоляк Украина всу СВО
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