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«Аэрофлот» прокомментировал ситуацию с очередями пенсионеров к офисам компании

Общество
«Аэрофлот» прокомментировал ситуацию с очередями пенсионеров к офисам компании

Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила очереди пожилых людей к своим кассам проведением акции для ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщает издание «Фонтанка», в рамках акции ветераны ВОВ могут до 11 апреля оформить бесплатные билеты на перелеты. В первые дни акции работа касс была усилена дополнительными сотрудниками, пояснили в пресс-службе компании.

24 апреля был возобновлен прием всех категорий пассажиров, что привело к скоплению людей, сообщили журналисты. В авиакомпании уточнили, что ветеранов обслуживают в первую очередь.

Ранее РИАМО сообщало, что лоукостер «Победа» на 20% увеличит число рейсов в летний период.
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