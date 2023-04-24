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Судьба вассала: через сколько лет ЕС может окончательно деградировать под гнетом США

Политика
Судьба вассала: через сколько лет ЕС может окончательно деградировать под гнетом США

Немецкое издание Focus назвало самообманом стремление ЕС влиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке. Как отмечают аналитики, Брюссель многие годы не был полноценным игроком в международных отношениях.

Евросоюз уже через два-три года может деградировать и потерять статус субъекта международного права. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Все, что мы видим — вассалов, которые лишены своей субъектности и решают разные вопросы нередко в ущерб своим национальным интересам. Вне всяких сомнений, Европа, как субъект международного права, деградирует и вскоре перестанет существовать. Не берусь сказать, когда это случится. Навскидку, думаю, два-три года», — сказал политик.
Судьба вассала: через сколько лет ЕС может окончательно деградировать под гнетом США

Франц Клинцевич также указала на крайне тяжелую ситуацию в отдельно взятой европейской стране.

«Смотрите, сколько уже бастуют французы. При этом десятая часть тех жестких мер, которые принимает полиция во Франции, для нас была бы уже смертельной дозой с точки зрения информационного контента, с помощью которого они рвали бы нас на части. Там же на все это никто даже не обращает внимания», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он пожелал быть более объективными в своих суждениях тех жителей РФ, которые еще питают иллюзии в отношении Запада.

«Я бы посоветовал очень многим российским скептикам внимательно думать над тем, как они поступают и как собираются жить дальше. Скажу честно, таких как я, в России очень много: мы уже в возрасте, память не очень крепкая. Мы все записываем. Господа, имейте в виду, мы всегда будем отмечать, кто и как служит России. Решение поставить крест на РФ контрпродуктивно и для США, и коллективного Запада, и для Европы», — подытожил экс-сенатор.
Судьба вассала: через сколько лет ЕС может окончательно деградировать под гнетом США

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