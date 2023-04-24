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Шведский режиссер Рубен Эстлунд этим летом начнет съемки новой сатирической комедии

Общество
Шведский режиссер Рубен Эстлунд этим летом начнет съемки новой сатирической комедии

«Система развлечений не работает» – так называется кинокартина, над которой скоро начнет работу режиссер Рубен Эстлунд. Об этом сообщает газета «Культура».

Двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» за сатирические черные комедии «Квадрат» и «Треугольник печали» запланировал съемки нового фильма на лето этого года. Локация – большой лайнер, которому предстоит длительный перелет. Во время него произойдет нечто, к чему клиенты совершенно не будут готовы, – развлекательная система неожиданно выйдет из строя. Тогда современному человеку придется столкнуться со скукой наедине с собственными мыслями.

В фильмографии Эстлунда можно насчитать шесть полнометражных художественных кинокартин, две из которых получили награды в Каннах и другие премии.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге проходят съемки новой части картины «Майор Гром Игра».
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