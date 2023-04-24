Шведский режиссер Рубен Эстлунд этим летом начнет съемки новой сатирической комедии

Двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» за сатирические черные комедии «Квадрат» и «Треугольник печали» запланировал съемки нового фильма на лето этого года. Локация – большой лайнер, которому предстоит длительный перелет. Во время него произойдет нечто, к чему клиенты совершенно не будут готовы, – развлекательная система неожиданно выйдет из строя. Тогда современному человеку придется столкнуться со скукой наедине с собственными мыслями.