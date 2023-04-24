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Нацкомитет по правам человека Ливии возложил ответственность за гибель нелегальных мигрантов на ЕС

Весь мир
Нацкомитет по правам человека Ливии возложил ответственность за гибель нелегальных мигрантов на ЕС

Триполи, 24 апреля. Национальный комитет по правам человека (НКПЧ) Ливии возложил на страны Европейского союза (ЕС) ответственность за зверские преступления, от которых пострадали мигранты североафриканской республики, пишут арабские СМИ.

Представители НКПЧ выразили сожаление в связи с гибелью 17 беженцев, тела которых обнаружили у берегов города Сабрата. Они пострадали от рук сетей контрабандистов и организованной преступности.

Комитет призвал ЕС и ливийские власти к усилению и поддержке морских поисково-спасательных операций и борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми в Средиземноморье через международные и региональные инициативы. Кроме того, ускорить разработку всеобъемлющей национальной стратегии во всех ее аспектах, связанных с безопасностью, правовыми положениями и правами человека.

«Правительство национального единства (ПНЕ) и Министерство внутренних дел несут полную юридическую ответственность за эти ужасные случаи утопления нелегальных беженцев из-за наблюдаемой активности сетей незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми в муниципалитетах и городах Западного побережья», — сказано в заявлении НКПЧ.

Ранее стало известно, что более 110 мигрантов покинули Ливию в марте этого года. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает оказывать помощь и услуги особо уязвленным лицам, ищущим приют.
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