Нацкомитет по правам человека Ливии возложил ответственность за гибель нелегальных мигрантов на ЕС

Комитет призвал ЕС и ливийские власти к усилению и поддержке морских поисково-спасательных операций и борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми в Средиземноморье через международные и региональные инициативы. Кроме того, ускорить разработку всеобъемлющей национальной стратегии во всех ее аспектах, связанных с безопасностью, правовыми положениями и правами человека.