Представитель российского МИД Захарова: власти США умеют только мелко «гадить»

Правительство Соединенных Штатов не способно на созидание и проявление сочувствия. На это в эфире программы «60 минут», транслируемой на телеканале «Россия-1», указала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала отказ Вашингтона выдать визы отечественным журналистам, которые должны были посетить заседание Совета безопасности ООН. При этом она отметила, что все корреспонденты неоднократно летали за границу и были хорошо знакомы американской стороне.
«США не умеют созидать, помогать, сочувствовать, а гадить — умеют», — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что в текущей ситуации даже разрушение стало для Белого дома «недостижимым искусством». Возникает впечатление, будто США способны лишь на мелкое пакостничество.
В понедельник, 24 апреля, в штаб-квартире в Нью-Йорке проходит заседание СБ ООН под председательством главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова. В ходе своего выступления министр напомнил, как действующий американский президент Джо Байден призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году.