Представитель российского МИД Захарова: власти США умеют только мелко «гадить»

Таким образом дипломат прокомментировала отказ Вашингтона выдать визы отечественным журналистам, которые должны были посетить заседание Совета безопасности ООН. При этом она отметила, что все корреспонденты неоднократно летали за границу и были хорошо знакомы американской стороне.