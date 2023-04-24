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Аэропорт «Внуково» закрыл воздушное пространство из-за сообщения о беспилотнике

Происшествия
Аэропорт «Внуково» закрыл воздушное пространство из-за сообщения о беспилотнике

Воздушное пространство над аэропортом «Внуково» было закрыто из-за сообщения о беспилотнике. Об этом сообщили в экстренных службах.

Подробностей не сообщается. Однако по данным портала FlightRadar, в данный момент самолетов над аэропортом нет.

«Воздушную зону над «Внуково» временно закрыли из-за информации о беспилотнике», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в подмосковье было обнаружено два беспилотника. Один их аппаратов, который был оснащен камерой, был обнаружен вблизи одного из домов СНТ «Таганский Восточный», расположенном в поселке им. Воровского. Предполагается, что он мог исполнять функцию корректировщика, пишет Федеральное агентство новостей.
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