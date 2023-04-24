Аэропорт «Внуково» закрыл воздушное пространство из-за сообщения о беспилотнике

Накануне сообщалось, что в подмосковье было обнаружено два беспилотника. Один их аппаратов, который был оснащен камерой, был обнаружен вблизи одного из домов СНТ «Таганский Восточный», расположенном в поселке им. Воровского. Предполагается, что он мог исполнять функцию корректировщика, пишет Федеральное агентство новостей.