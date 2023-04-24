Татьяна Тарасова раскритиковала слова фигуристки Косторной за слова о методах работы Тутберидзе

Косторная в своем недавнем интервью сказала, что Тутберидзе добывает результаты всеми способами. В 2020 фигуристка ушла от нее к другому тренеру – Евгению Плющенко. Весной 2021 она снова вернулась в «Хрустальный» на год, после чего перешла в команду Елены Буяновой.