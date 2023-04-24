Татьяна Тарасова раскритиковала слова фигуристки Косторной за слова о методах работы Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала слова фигуристки Алены Косторной о методах работы ее бывшей наставницы Этери Тутберидзе, информирует «Спорт-Экспресс».
«Косторная бы совесть имела. Постыдилась бы слов своих. Ее все узнали, потому что она у Этери была», — заявила Тарасова.
Косторная в своем недавнем интервью сказала, что Тутберидзе добывает результаты всеми способами. В 2020 фигуристка ушла от нее к другому тренеру – Евгению Плющенко. Весной 2021 она снова вернулась в «Хрустальный» на год, после чего перешла в команду Елены Буяновой.
На Зимней Олимпиаде-2022 в Пекине в команде Тутберидзе три фигуристки завоевали медали. Камила Валиева в командном турнире по фигурному катанию заработала золото, и Анна Щербакова и Александра Трусова в одиночном соревновании получили первое и второе место соответственно.
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