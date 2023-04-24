Кардиолог Нана Погосова назвала главные правила физической нагрузки для людей старше 40 лет

Специалист уверена, что для качественной разминки хватит даже 10 минут. Ее слова приводит издание «Газета.Ru». Не стоит брать на себя крупные нагрузки. Однако это вовсе не значит, что нужно отказаться от любых вариантов. Для людей старшего возраста активная ходьба, танцы, работа в саду и другие повседневные дела будут хорошим выбором.