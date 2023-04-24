Кардиолог Нана Погосова назвала главные правила физической нагрузки для людей старше 40 лет

Людям старше сорока лет необходима физическая нагрузка. В этом уверена кардиолог Нана Погосова. Она объяснила, как сделать это правильно.
Специалист уверена, что для качественной разминки хватит даже 10 минут. Ее слова приводит издание «Газета.Ru». Не стоит брать на себя крупные нагрузки. Однако это вовсе не значит, что нужно отказаться от любых вариантов. Для людей старшего возраста активная ходьба, танцы, работа в саду и другие повседневные дела будут хорошим выбором.
Такие нагрузки позволяют повысить выработку «хорошего» холестерина. Это вещество помогает бороться с «плохим» холестерином.
На пользу подобных практик указывал и врач Олег Варфоломеев. Помимо этого, он призывал ограничить употребление насыщенных жиров, а также еды с высоким содержанием сахара. Их лучше заменить свежими фруктами.